© Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Os Brooklyn Nets, um dos principais candidatos ao título da NBA na temporada que arranca no dia 19 de outubro, estão com um enorme problema em mãos. Isto porque o base Kyrie Irving, 29 anos, uma das figuras da franquia juntamente com Kevin Durant e James Harden, recusa-se a ser vacinado e caso mantenha a decisão será obrigado a perder metade da temporada, precisamente todos os jogos realizados em casa pelos Nets e os que se realizarem em Nova Iorque.

A história é simples de explicar. A NBA, apesar de recomendar, não obriga os jogadores de basquetebol a serem vacinados. O problema é que o estado de Nova Iorque exige a vacinação - pelo menos uma dose - para qualquer pessoa ter acesso a locais fechados. Ora, a casa dos Nets, a Barclays Center, é em Brooklyn, Nova Iorque, e por isso Irving está impedido de jogar nessas partidas e também contra os Knicks. Uma informação que o treinador Steve Nash já confirmou: "Reconhecemos que ele não vai estar connosco em casa. Vamos ter que jogar sem ele este ano", disse o técnico.