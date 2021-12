Irmão de Diego Maradona morre em Itália aos 52 anos

Um milhão no adeus a Maradona

Hugo, o irmão mais novo de Diego Maradona, conhecido como El Turco, morreu esta terça-feira em Nápoles aos 52 anos, cerca de um ano após a morte do astro do futebol argentino, anunciou o clube de futebol da cidade italiana.

"Hugo Maradona morreu", afirma o Nápoles num breve comunicado que confirma as informações divulgadas pela imprensa italiana. O irmão mais novo de Diego Maradona sofreu um enfarte.

O presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, e a equipa "unem-se à família de Maradona na dor provocada pela morte de Hugo", pode ler-se no comunicado.

A morte de Hugo Maradona, pai de três filhos, foi confirmada quando os serviços de emergência chegaram à sua residência de Monte di Procida, na periferia napolitana.

Ex-jogador de futebol, como os irmãos mais velhos Diego e Lalo, defendeu os clubes de Itália, Áustria, Espanha, Argentina e Japão, antes de regressar definitivamente a Itália e iniciar uma breve carreira de treinador em equipas amadoras de Nápoles.

Hugo Maradona integrou recentemente uma lista de direita para as eleições municipais, que foram vencidas pela esquerda.

O mais novo dos irmãos Maradona chegou à cidade portuária do sul da Itália com apenas 18 anos, em 1987, procedente das categorias de base do Argentinos Juniors. Após a contratação, o Nápoles emprestou Hugo ao Ascoli.

A 20 de setembro de 1987, Diego e Hugo Maradona defrontaram-se num jogo que acabou vencido por 2-1 pelo Nápoles, recorda o jornal Il Corriere del Mezzogiorno.