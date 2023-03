Irão permitiu a mulheres assistir a partida internacional de futebol

As autoridades iranianas permitiram esta quinta-feira que as mulheres assistissem a uma amistosa partida internacional de futebol, sete meses depois da última vez que mulheres foram vistas nas bancadas num estádio do país.

Centenas de mulheres apoiaram o "Team Melli", como é conhecido a seleção iraniana, num jogo contra a Rússia, no estádio Azadi, em Teerão, uma partida que terminou empatada com um golo.

A televisão estatal mostrou, de forma breve, apoiantes da seleção com bandeiras e chapéus com as cores nacionais numa área exclusiva para mulheres, como é costume no país islâmico, que aplica a segregação de género em alguns eventos públicos.

Durante 40 anos, a República Islâmica do Irão não permitiu que mulheres frequentassem estádios, um tabu quebrado em 2019 no Irão-Camboja que contou com a presença de 3500 mulheres, sob pressão da FIFA.

Mas a pandemia da covid-19 interrompeu a presença de público nos estádios, não se tendo registado a presença de mulheres nos estádios até 2022.

Em janeiro de 2022, pela segunda vez em quatro décadas, cerca de 2000 apoiantes puderam assistir à partida Irão-Iraque em Teerão, na qual os iranianos selaram sua classificação para o Mundial do Qatar.

Mas em março do mesmo ano, as mulheres foram impedidas de entrar na partida de qualificação frente ao Líbano para o Mundial do Qatar, depois de terem comprado os bilhetes, gerando críticas.

A presença de mulheres esta quinta-feira nas bancadas do estádio Azadi ocorre após meses de protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini após ser presa pela polícia de moral por não usar adequadamente o véu.

A República Islâmica recorreu à força e à repressão para travar os protestos que já causaram quase 500 mortos, a detenção de dezenas de milhares de pessoas (das quais 22.000 foram indultadas) e nos quais quatro manifestantes foram enforcados, um deles na via pública.