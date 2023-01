IPDJ atribui Prémio Ética no Desporto 2022 a Luís Miguel Marta

O diretor técnico de desporto adaptado no Sporting de Braga, Luís Miguel Marta, é o vencedor do prémio Ética no Desporto 2022, atribuído pelo Instituto português do Desporto e Juventude (IPDJ), anunciou esta terça-feira o organismo.

Luís Miguel Marta, professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas de Carlos Amarante, em Braga, foi distinguido "por desenvolver o que mais gosta de fazer", ou seja "ajudar pessoas portadoras de deficiência a praticar desporto".

"Ao longo da sua carreira tem desenvolvido um trabalho de bastante mérito, na defesa de valores e da ética. Dedicou-se à causa da inclusão de pessoas com deficiência, sempre na perspetiva da sua autonomia", refere em comunicado o IPDJ.

O organismo adianta ainda que "grande parte da sua atividade tem sido feita em regime de voluntariado, dedicando o seu tempo, trabalho, esforço e competência fundamentalmente às pessoas com deficiência, sacrificando muitas vezes a sua vida familiar".

"Sempre pautou o seu agir por um comportamento correto, exemplar e ético, tornando-se uma referência nacional para o desporto adaptado", defende ainda na nota o IPDJ.

Este é o 11.º ano que o prémio, que distingue, anualmente, personalidades, instituições ou projetos de âmbito desportivo que promovem a ética e os valores no desporto, é atribuído.

Desde 2012 foram distinguidos António Gentil Martins, Carlos Gonçalves, o Clube Judo Total, e os atletas Paula Fortunato, Paulo Gonçalves, Jorge Pina, Ricardo Monteiro (Tarantini) e Jorge Fonseca, bem como a Federação de Andebol de Portugal.