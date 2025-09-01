Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ioannidis e Harder ajudam Sporting a dominar último dia do Mercado
Desporto

Ioannidis e Harder ajudam Sporting a dominar último dia do Mercado

Leões trocaram um avançado dinamarquês por um grego. Benfica contratou Lukébakio, emprestou Florentino e vendeu Aktürkoglu. E o FC Porto segurou Rodrigo Mora e recebeu Kiwior do Arsenal.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
I Liga
FC Porto
Sporting
Benfica
Mercado de transferências
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt