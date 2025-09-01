Ioannidis e Harder ajudam Sporting a dominar último dia do Mercado

Um reforço de 22 milhões de euros (Fotis Ioannidis) por troca de uma venda de 24 milhões (Conrad Harder), ajudaram o Sporting a dominar os acontecimentos do fecho do Mercado de Transferências de Verão, a par do Benfica que emprestou Florentino, vendeu Aktürkoglu e esperava para inscrever um extremo vindo do Sevilha (Lukébakio). Já o FC Porto segurou Rodrigo Mora e recebeu Kiwior por empréstimo.O último dia do mercado de verão começou com o Sporting a oficializar a contratação de Ioannidis. Após várias negociações e propostas recusadas desde o verão de 2024, o grego tornou-se mesmo jogador dos leões e espera fazer jus à espera: “Mal posso esperar por jogar para eles e marcar muitos golos para festejarmos juntos. Talvez seja um ano mais tarde, mas espero que o atraso tenha valido a pena.”Contratado ao Panathinaikos por 22 milhões de euros (mais três milhões mediante objetivos), o grego assinou contrato com os leões até 2030 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros. A chegada de Ioannidis coincidiu com a saída de Conrad Harder do Sporting para o Leipzig. A transferência do jovem de 19 anos foi concluída perto da hora de fecho do mercado de transferências na Alemanha (18h00), com o emblema leonino a arrecadar 24 milhões de euros, podendo ainda receber mais 6 milhões mediante objetivos e 15% de mais-valias futuras. O Sporting ainda está a tentar contratar Jota Silva do Nottingham Forest. Sem sucesso na investida de última hora por Kevin, o Sporting acelerou as negociações para a contratação do extremo. Os leões fizeram uma oferta ao Nottingham Forest para a aquisição do português por empréstimo de uma época, com opção de compra no valor de 20 milhões de euros, segundo soube o DN.Ainda para os lados de Alvalade, Ricardo Esgaio disse adeus e assinou por duas temporadas pelo Karagumruk da Turquia. O lateral representou os leões por 17 épocas e conquistou 8 troféus: dois campeonatos, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.Emotiva despedida de Florentino ao BenficaNo Benfica, a contratação de Dodi Lukébakio fechou o plantel de Bruno Lage para a época 2025/26. O extremo oriundo do Sevilha custará 20 milhões de euros, mais 4 milhões por objetivos. O internacional belga, de 27 anos, assinou até junho de 2030 e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões. O médio ofensivo é o sétimo reforço do Benfica, depois de Amar Dedic, Rafael Obrador, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Franjo Ivanovic e Georgiy Sudakov.Já Florentino Luís despediu-se do clube que o formou. O médio foi cedido ao Burnley, com opção de compra de 24 milhões de euros. Os ingleses pagam ainda dois milhões. “O Benfica foi a minha casa durante 15 anos. Entrei com 11 anos, um miúdo cheio de sonhos. Saio agora com 26, um homem feito dentro deste grande clube. Aqui, cresci como jogador e como pessoa. Aprendi o que significa vestir esta camisola, sentir o peso da águia ao peito e a responsabilidade de honrar milhões de adeptos. Tive o privilégio de jogar quase 200 jogos, de ser campeão duas vezes e conquistar seis títulos pelo clube”, confessou Florentino numa emotiva mensagem de despedida..Também Aktürkoglu deixou a Luz e foi anunciado como jogador do Fenerbahçe. De acordo com o comunicado enviado pelo Benfica à CMVM, o acordo “prevê a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de 22,5 ME, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de 25 ME”. Depois de ser anunciado, o jogador revelou os detalhes das negociações entre o Benfica e o Fenerbahçe, confirmando que informou a direção do clube turco que iria disputar o play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões. "Dei sempre 100% a todos os clubes com quem estive contratualmente ligado. Estaria a mentir se dissesse que não achava que as coisas iam mudar depois de marcar um golo e ajudar o Benfica a qualificar-se", explicou Aktürkoglu, que marcou o golo que acabou por afastar a atual equipa de jogar a Champions.FC Porto segurou Rodrigo Mora e Sp. Braga ainda pode perder RogerNo FC Porto, além da chegada do defesa Jakub Kiwior, por empréstimo do Arsenal, o clube segurou Rodrigo Mora, que tinha sido apontado a clubes sauditas. O clube liderado por André Villas-Boas oficializou ainda o empréstimo de Vasco Sousa ao Moreirense. O médio renovou com os dragões até 2030 antes de ser cedido aos minhotos. “O acordo inclui uma opção de compra de 80% dos direitos económicos do atleta por 8 milhões de euros”, segundo informou o FC Porto, que ainda inscreveu Fábio Cardoso, que acabou por assinar pelo Sevilha.E o Sp. Braga emprestou Ismaël Gharbi ao Augsburgo até ao final da temporada. O emblema da Bundesliga paga, no imediato, 250 mil euros pelo empréstimo, mais um milhão de euros consoante a obtenção de determinados objetivos coletivos. Roger Fernandes fica em Braga...para já. Cobiçado por Chelsea e Nottingham Forest, o internacional sub-21 português acabou por ficar em Braga, mas ainda pode sair. Os sauditas do Al Ittihad, depois de falharem a contratação de Rodrigo Mora do FC Porto, apresentaram uma proposta de 30 milhões de euros pelo passe do jogador, mas António Salvador quer os 40 milhões da cláusula de rescisão para deixar sair o jovem.Os guerreiros do Minho ainda tentaram a contratação de Gabriel Silva, extremo do Santa Clara para precaver a eventual saída de Roger do plantel, mas o negócio não avançou. O Sp. Braga inscreveu Sandro Vidigal, que fez a estreia pela equipa principal esta época, somando já 5 jogos e 1 golo. O extremo, de apenas 18 anos, renovou contrato até junho de 2030, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. "Com esta renovação, o Sp. Braga assegura a continuidade de uma das maiores promessas da sua academia, reforçando a aposta no talento nacional e no desenvolvimento de jovens atletas que poderão marcar o futuro do clube", lê-se no comunicado dos arsenalistas.Vit. Guimarães vendeu capitão e Tondela anunciou Rony LopesTomás Händel vai jogar no Estrela Vermelha. O capitão do Vit. Guimarães deixou o clube a troco de 3,1 milhões de euros, mais 20% de mais valias sobre uma futura transferência. Händel assinou um contrato de quatro anos com o clube sérvio.Já Rony Lopes vai reforçar o Tondela. O antigo internacional português, de 29 anos, assinou até 2028. Antes dos turcos do Alanyaspor, o médio formado no Benfica já tinha jogado no Sp. Braga, Toyes (França), Olympiakos (Grécia), Nice (França), Sevilha (Espanha), Monaco (França), Lille (França) e Manchester City (Inglaterra).E o avançado Leandro Antonetti, de 22 anos, Internacional por Porto Rico, assinou até 2028 com o Estrela da Amadora, depois de uma temporada ao serviço do Sevilha..Último dia do mercado de transferências. Lukébakio oficializado no Benfica