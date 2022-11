Investimento publicitário aumenta no desporto feminino e nos eSports

Um estudo da Nielsen sobre os hábitos de consumo dos adeptos têm impacto nos investimentos desportivos, registou um aumento no investimento publicitário no desporto feminino e nos eSports.

Em 2021, o desporto feminino assistiu a um aumento de 146% do investimento em patrocínios, tomando como referência os investimentos na FIFA, UEFA e Rugby World Cup em 2020. Já o investimento nos eSports registou um aumento de 26% em 2021.

O mesmo estudo revela que 6 em cada 10 fãs de desporto já fazem parte das gerações digitais e "esta mudança tem um efeito direto em domínios como a visualização do segundo ecrã enquanto se assiste ao desporto".

45% dos jovens da geração Z admite consultar redes sociais enquanto assiste ao desporto, 42% utiliza outras aplicações e 36% afirma consultar aplicações de mensagens.

Outra tendência que o estudo revelou é a vontade da geração mais jovem assumiu um papel mais ativo na criação de conteúdos, já que entre 2020 e 202, a utilização de plataformas como Twitch e TikTok cresceu mais comparando com outras aplicações.

Oscar Iranzo Rovira, Diretor Comercial Sport da Nielsen em Espanha e Portugal, refere mesmo que "talvez a mudança mais notável seja em termos de acessibilidade, já que, atualmente, com um simples telemóvel é possível aceder ao mais diverso conteúdo, quer através de apps, redes sociais, plataformas de conteúdos digitais, e tudo isto em tempo real, com um fluxo de informação que vai para além do puro conteúdo desportivo", lê-se no comunicado enviado às redações

Em menos de 3 anos, tendo em conta as 5 principais ligas europeias de futebol, os direitos detidos pelas plataformas de streaming passaram de representar 4% para 23%.

Sobre a temática, Oscar Iranzo Rovira, Diretor Comercial Sport da Nielsen para Espana e Portugal, comenta que "a irrupção das redes sociais, a adoção definitiva de ecrãs duplos e a implementação de novos modelos de visualização democratizaram o acesso ao desporto. Seja através das redes ou de uma série documental da Netflix, os fãs podem aceder a múltiplos conteúdos que vão muito além da tradicional transmissão em direto", lê-se em comunicado.