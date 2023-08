Invencibilidade leonina vai por água abaixo frente a caramelos rijos

E ao oitavo jogo, a derrota. O Sporting terminou a pré-temporada a perder 1-0 em Liverpool este sábado com um Everton que ultrapassou muitas vezes os limites da dureza, numa partida em que os ingleses recordaram aos leões as razões do falhanço da última época. A equipa de Amorim fez uma boa primeira parte, mas voltou a desperdiçar as ocasiões que criou, consentindo ainda que um adversário limitado conseguisse estar perto do golo várias vezes. Depois do triunfo frente ao Villarreal, este particular deve servir como um alerta, apesar dos aspetos positivos: Gyökeres tem mesmo qualidade e Geny Catamo pode ser uma revelação.

Para este último teste, numa tarde chuvosa em Liverpool, Rúben Amorim não arriscou e deixou o capitão Coates em Lisboa. Também Nuno Santos ficou de fora, tal como St. Juste e Chermiti, lote ao qual se juntou, à última hora, Paulinho. Diomande foi assim o central do meio, ladeado por Quaresma e Gonçalo Inácio, com Geny Catamo à direita e Matheus Reis à esquerda. No meio-campo, Daniel Bragança acompanhou Morita, com Pote e Trincão no apoio ao reforço Gyökeres.

Num estádio histórico para o futebol português - foi em Goodison Park que Eusébio fez uma das suas melhores exibições, marcando quatro vezes à Coreia do Norte no Mundial de 1966 -, o jogo começou animado e, apesar de o Everton - uma equipa muito física mas algo limitada - ter conquistado dois cantos logo de entrada, o Sporting podia ter chegado ao fim do primeiro quarto de hora em vantagem, tendo criado três hipóteses, duas delas flagrantes.

Já depois de Gyökeres não ter chegado por pouco a um cruzamento de Morita, Pedro Gonçalves desperdiçou de forma incrível um cruzamento de Geny Catamo (12") e logo a seguir foi o moçambicano, que promete ser uma opção válida para o plantel, a falhar na cara de Pickford, depois de uma insistência do sueco (14").

As equipas acabaram por encaixar, com o Sporting a ter mais posse de bola mas a decidir mal no último terço, e foi preciso esperar pela meia-hora para regressar a animação. Pote voltou a falhar quando só tinha Pickford pela frente depois de novo passe de Gyökeres (33") e, no contra-ataque, Adán evitou duas vezes seguidas o golo dos toffees (caramelos), a remates de Doucouré e Carlvert-Lewin.

Na resposta, o reforço sueco voltou a mostrar-se com uma cabeçada potente a centro preciso de Geny Catamo, mas o guardião inglês evitou o golo (34"). Sem que nada o fizesse prever, o Everton acabou por chegar à vantagem já na compensação, na sequência de um penálti mal assinalado pelo árbitro a punir mão de Quaresma - a bola ressaltou no braço de apoio depois de bater na barriga do central. Calvert-Lewin é que não se importou com isso e bateu Adán com um remate colocado (45"+2).

Para a segunda parte, Amorim apenas fez uma alteração e na baliza. Adán deu o lugar a Franco Israel que, nos minutos iniciais, viu o Everton ficar muito perto do segundo golo: cruzamento de Iwobi e Maupay desviou rente ao poste quando um colega surgia em melhor posição nas suas costas (49").

À hora de jogo, chovia intensamente e as duas equipas também pareciam algo atascadas, com o Everton a defender bem e o Sporting incapaz de voltar a encontrar os espaços que desencantara no primeiro tempo. Uma boa iniciativa de Catamo concluída com um remate sobre a trave (67") deu o mote para Amorim mexer na equipa, lançando quatro jogadores frescos: Esgaio, Edwards, Mateus Fernandes e Afonso Moreira. Mas foram os homens da casa a estarem mais perto do golo outra vez, num remate em arco de Onana que esbarrou no poste (74").

O lance acordou os leões, que arrancaram para uma ponta final pressionante e que não rendeu o empate por pouco. Já com André Gomes em campo na equipa da casa, Afonso Moreira rematou às malhas laterais (80") e rente à trave (90"+2) - pelo meio, Pote (algo desinspirado), lá conseguiu um dos seus remates típicos que esbarrou no poste (83").

