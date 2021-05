Invasão de adeptos do Man. United em protesto contra proprietários

"Queremos os Glazers fora", cantaram centenas de adeptos do Manchester United, que conseguiram entrar no estádio Old Trafford, e no terreno de jogo, tendo levado ao adiamento do jogo com o Liverpool. Lá fora, também se contava um grande número de adeptos, no dia em que o rival Manchester City poderá ser coroado campeão da Premier League se o United perder.



O jogo deveria ter começado às 16.30, mas a Premier League confirmou que o jogo tinha sido adiado até nova ordem.

Como sinal de protesto, os adeptos do United voltaram a usar as cores verdes e douradas de Newton Heath, o clube fundado em 1878 que acabou por se tornar no Manchester United 24 anos mais tarde. Também marcaram posição com uma série de cartazes visando os Glazers.

O mesmo acontecera quando a família Glazer tomou o clube em 2005.



A raiva contra a família norte-americana voltou a explodir depois de o United ter feito parte do projeto da superliga europeia que acabou por entrar em colapso em 48 horas, no mês passado, graças à reação negativa dos adeptos, jogadores, governos e órgãos dirigentes.



O United foi um dos impulsionadores do projecto que procurava garantir a 15 membros fundadores uma competição de alto nível e elevadas receitas sem a necessidade de se qualificar em campo. Numa declaração pública, o co-presidente do United, Joel Glazer, pediu desculpa aos adeptos por ter inscrito o clube na superliga.