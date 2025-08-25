Internacional portuguesa Jéssica Silva reforça a equipa saudita do Al Hilal

O Al Hilal anunciou esta segunda-feira (25 de agosto) a contratação de Jéssica Silva, que assinou contrato válido por uma temporada.A avançada internacional portuguesa, de 30 anos, estava sem clube depois de ter terminado contrato com os norte-americanos do Gotham FC."O futebol sempre foi mais do que um jogo para mim. Ensinou-me resiliência, coragem e a importância de permanecer fiel a quem sou. Todos os clubes e países onde joguei deixaram-me lições e memórias que carrego com orgulho. Agora é hora de abraçar um novo desafio. Um passo à frente que representa uma grande oportunidade profissional e também uma oportunidade de mostrar que os meus valores viajam comigo, onde quer que vá", escreveu nas redes sociais.. "Sinto-me grata por tudo o que esta jornada me proporcionou e motivada pelo que está por vir. Vou dedicar-me totalmente, com a mesma paixão e comprometimento que me guiaram desde o início. Acredito que é possível plantar sementes que um dia crescerão, e isso dá um significado ainda maior a este próximo passo. Obrigado a todos que continuam a acreditar em mim e a apoiar-me. O melhor ainda está por vir", prosseguiu.Além de União Ferreirense, Clube de Albergaria, Sp. Braga e Benfica em Portugal, Jéssica Silva já representou Linkoping (Suécia), Levante (Espanha), Lyon (França), Kansas City (Estados Unidos) e Gotham FC (Estados Unidos) no estrangeiro.O Al Hilal terminou a última edição da liga saudita em sexto lugar.