Internacional marroquino sofre brutal acidente de carro na Bélgica

Sofian Kiyine, futebolista internacional por Marrocos que joga no OH Leuven, da Bélgica, sofreu na noite quinta-feira um brutal acidente de viação.

O antigo jogador da Lazio conduzia a mais de 200 km/h quando se despistou em Flémalle, perto da cidade de Liège, ao perder o controlo do carro numa rotunda. O carro capotou e acabou por embater num ginásio onde se encontravam crianças a treinar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sofian Kiyine, médio de 25 anos, sofreu múltiplas fraturas na sequência do acidente, foi levado para o hospital, mas não corre perigo de vida. Não há registo de mais feridos no acidente.

As autoridades estão a investigar o caso, até porque naquela zona a velocidade máxima é de 55 km/h.

O clube belga, entretanto, reagiu ao acidente. "O OH Leuven soube que Sofian Kiyine se envolveu num grave acidente de carro perto de Liege, na noite passada. Foi levado ao hospital mais próximo, onde está a realizar mais exames. Não está em perigo de vida. Felizmente, nenhum outro veículo ou pessoa se envolveu no acidente. O clube está a aguardar mais detalhes sobre as circunstâncias exatas de como o acidente ocorreu. Desejamos a Sofian uma rápida recuperação", podia ler-se numa nota.