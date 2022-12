Internacional jovem suíço Elia Alessandrini morre aos 25 anos

O defesa-central Elia Alessandrini morreu este sábado aos 25 anos. O antigo internacional pelas seleções jovens da Suíça atuava no segundo escalão helvético ao serviço do Stade-Lausanne, depois de ter feito toda a formação no Young Boys.

As causas da morte ainda são desconhecidas, sendo que o jogador, que tinha participado em quatro jogos esta época, estava a gozar um período de férias devido à paragem do campeonato.

Capitaine dans l âme, la famille rouge et blanche pleure .



La famille stadiste perd un ami, un coéquipier, un exemple pour tous.



Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses amis.



Repose en paix Elia pic.twitter.com/ery6GHOHln - FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) December 17, 2022