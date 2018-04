Pub

Presidentes de Benfica e Sporting marcam presença esta segunda-feira na conferência Violência no Desporto, que decorre na Assembleia da República

Os presidentes de Benfica e Sporting, Luís Filipe Vieira e Bruno de Carvalho, marcam presença na conferência Violência no Desporto, que decorre na Assembleia da República. Os líderes dos rivais lisboetas sentaram-se na mesma fila, mas com três cadeiras a separá-los.

Os presidentes da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença e Fernando Gomes, também estiveram presentes.

"Pretende-se, com esta iniciativa, fazer uma reflexão sobre o clima de violência que se vive no desporto português, com a participação de representantes de todos os grupos profissionais relacionados com o tema, designadamente, dos agentes desportivos, do poder judicial, dos órgãos de comunicação social e da Entidade Reguladora para Comunicação Social", pode ler-se no site do Parlamento.