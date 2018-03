Pub

A judoca portuguesa alcançou este sábado a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Ekaterinburg 2018. Venceu atleta de Taipei na final por "ippon"

Telma Monteiro conquistou este sábado a medalha de ouro no primeiro dia do Grande Slam de Ekaterinburg 2018, na Rússia.

A judoca portuguesa, a competir na categoria -57 kg, venceu Chen-Ling Lien, de Taipei, numa final em que mostrou grande superioridade, arrecadando uma vitória por ippon.

Nas eliminatórias anteriores, a atleta do Benfica começou por vencer a vice-campeã mundial Enkhriilen Lkhagvatogoo (Mongólia) com um waza-ari em período de ponto de ouro, a russa Daria Mezhetskaia com mais um waza-ari em ponto de ouro e a japonesa Momo Tamaoki igualmente com um waza-ari.