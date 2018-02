A equipa feminina de seniores do Sporting festeja no pódio após ter conquistou hoje o título de campeã europeia de corta-mato, ao fechar a competição com 22 pontos, com Jessica Augusto no segundo lugar individual, 4 fevereiro 2018. PAULO NOVAIS / LUSA

Jessica Augusto ficou em segundo

A equipa feminina de seniores do Sporting conquistou hoje o título de campeã europeia de corta-mato, ao fechar a competição com 22 pontos, com Jessica Augusto no segundo lugar individual.

Numa prova conquistada individualmente pela polaca Katarzyna Rutkowska (Podlasie Bialystok), Jessica Augusto terminou a um segundo, com Sara Moreira no quinto posto (a 12), Inês Monteiro no sétimo (a 17) e Svetlana Kudzelich no oitavo (a 20).

Sara Catarina Ribeiro (10.ª, a 24 segundos) e Carla Salomé Rocha (12.ª, a 39) fecharam a equipa do Sporting, mas já sem pontuarem para a classificação coletiva.

O Bilbao Atletismo Santutxo foi segundo coletivamente, com 31 pontos, enquanto o terceiro posto foi para as turcas de Bursa Buyuksehir, com 55.