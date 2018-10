Simone Biles vai disputar Mundial apesar de cálculo renal

Na sexta-feira, véspera de iniciar a competição, a ginasta de 21 anos divulgou nas suas redes sociais algumas fotografias na unidade hospitalar, assegurando que "este cálculo renal pode esperar".

O Mundial de ginástica artística vai ser disputado até 04 de novembro, na Aspire Dome, na capital do Qatar, qualificando as três primeiras seleções para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Na competição masculina, Portugal terminou a qualificação em 44.º lugar, com 206.522 pontos, entre as 46 seleções em prova.

Simão Almeida alcançou a melhor pontuação entre os lusos no concurso geral, totalizando 73.932 pontos após os seis exercícios, que lhe valeu o 80.º posto entre 115 participantes. O luso-brasileiro Petrix Barbosa terminou no 85.º lugar, com 73.258, enquanto Bernardo Almeida não foi além do 114.º, com 59.332.