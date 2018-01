Pub

Samuel Barata sagrou-se este sábado campeão pela primeira vez. Inês Monteiro vence 13 anos depois e iguala recorde de Dulce Félix. Leões mais fortes nas classificações coletivas de homens e mulheres

Inês Monteiro (Sporting) e Samuel Barata (Benfica) sagraram-se este sábado campeões nacionais de estrada.

A atleta leonina conquistou o quinto título de estrada da carreira, 13 anos depois do último, igualando o recorde de Ana Dulce Félix, fundista do Benfica que falhou a prova por ter dado à luz durante o último mês. Inês demorou 33 minutos e 37 segundos a completar os 10 quilómetros de prova, batendo a concorrência da companheira de equipa Sara Moreira (34.07) e da atleta do Grupo Desportivo do Estreito, Cátia Santos (34.32).

Nos homens, o benfiquista Samuel Barata tornou-se campeão nacional de estrada pela primeira vez, batendo o pé ao sportinguista Rui Pedro Silva e à águia Rui Pinto, 2.º e 3.º classificados, respetivamente.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A prova disputou-se ao início da tarde deste sábado no concelho de Oeiras, com partida e chegada no Estádio Nacional e passagem pela zona do Jamor, Cruz Quebrada e Algés.

Coletivamente, o Sporting obteve a dobradinha, vencendo em masculinos e femininos. Nos homens, os leões conquistaram um título que fugia desde 1990, na primeira edição da prova. No que diz respeito às senhoras, repetem o feito do ano passado e somam o segundo campeonato da história.

Em atualização