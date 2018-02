Pub

Bola levanta antes do português rematar no jogo contra o PSG, para a Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo foi decisivo na vitória do Real Madrid sobre o PSG, por 3-1, em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, apontado dois golos. Um deles, o primeiro, de grande penalidade, está a dar muito que falar.

Na hora do remate, o internacional português faz força no pé de apoio, junto da bola, e esta levanta, o que favorece na hora de rematar. Rio Ferdinand, seu antigo colega no Manchester United, diz que CR7 costuma praticar este lance nos treinos.

"Sabem, ele costumava fazer aquilo nos treinos. Não estou a querer dizer que o tenha feito nesta situação em particular. Mas juro, é de loucos. Ele costumava treinar aquilo", referiu.