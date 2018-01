Pub

Mais duas chicotadas na II Liga. Famalicenses estão mais longe dos lugares de subida, bracarenses com problemas em deixar os lugares do fundo. Vasco Seabra é o pretendido para a equipa B do Sp. Braga

Mais dois despedimentos na II Liga. Dito foi demitido do Famalicão e para tal pesou certamente a derrota caseira diante do Penafiel que deixou os famalicenses na 10.ª posição a cinco pontos dos lugares de subida.

Em Braga, João Aroso, antigo adjunto de Paulo Bento na seleção, também vai rescindir nas próximas horas. O Sp. Braga B está no penúltimo lugar e este domingo foi goleado em casa pela Académica. Vasco Seabra, o antigo técnico do Paços de Ferreira, sabe o DN, é o pretendido.