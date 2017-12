Pub

O jovem de 19 anos já tinha sido hipótese em agosto, mas o jogador preferiu assinar pelo Paris Saint-Germain. O clube francês, contudo, pretende emprestá-lo no início de 2018

Wendel está novamente em cima da mesa de negociações do FC Porto para janeiro, altura da reabertura de mercado, apurou o DN. O médio brasileiro esteve com um pé nos dragões em agosto, mas o jogador preferiu assinar pelo Paris Saint-Germain (PSG). O clube francês, contudo, pretende emprestá-lo e os azuis e brancos já se movimentaram para poder recebê-lo até ao final da época.

Há algumas semanas surgiram rumores sobre a possibilidade de o Sporting avançar também para um pedido de empréstimo de Wendel, mas segundo informações recolhidas, de Portugal, até ao momento, apenas o FC Porto fez saber junto da estrutura do PSG e também da entourage do jogador que gostaria de contar com ele se continuar a ser a vontade do emblema francês em emprestá-lo até ao final da temporada. Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, pretende reforçar o plantel no próximo defeso, algo que a SAD também já sabe e está a estudar todas as possibilidades para satisfazer as pretensões do treinador português. E foi perante este cenário que a estrutura dos dragões avançou nas últimas semanas para conversações para tentar garantir Wendel.

Um trunfo do FC Porto poderá ser o ex-diretor desportivo Antero Henriques, que agora é o patrão do futebol do PSG. O clube francês tem apostado em algumas jovens promessas do futebol mundial, mas devido ao excesso de jogadores no plantel e à concor- rência que estas podiam ter o empréstimo costuma ser o cenário colocado em cima da mesa, como foi o caso do português Gonçalo Guedes, que rumou no início da época ao Valência.

Wendel, por exemplo, aceitou esse cenário quando assinou em agosto e quis ficar no Fluminense até final do ano. Em 2018, contudo, o brasileiro de 19 anos rumará à Europa, a seu pedido, estando também aberto a um empréstimo, de forma a adaptar-se mais rapidamente ao futebol do Velho Continente.

O interesse do FC Porto é mesmo real, há conversas, mas o negócio não está totalmente encaminhado, pois há outros interessados. Além da atenção que o Sporting tem vindo a dispensar ao jogador, Lille, Bordéus, Deportivo e Villarreal já fizeram saber que gostariam de contar com o jovem.

Paulinho também é hipótese

Certo é que Sérgio Conceição pretende um jogador para o meio--campo, tal como já pretendia em agosto. Mas há outros nomes em cima da mesa, como o de Paulinho, jogador brasileiro do Portimonense.

O jogador de 23 anos que chegou a Portugal em 2014, então para o Beira-Mar, há muito que é seguido pela SAD azul e branca, mas os valores exigidos pelo clube algarvio têm feito desviar o FC Porto para outros jogadores. A atravessar um período financeiro mais complicado, o clube portista não está disposto a pagar os dez milhões de euros que o Portimonense pretende para a venda do brasileiro, mas a verdade é que Paulinho continua debaixo de olho.

Entretanto, os dragões continuavam ontem a preparar a receção ao Mónaco na partida decisiva da sexta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

Sérgio Conceição pôde contar com todos no grupo de trabalho, tendo o jovem lateral Diogo Dalot treinado ontem com o plantel da equipa B. Os azuis e brancos regressam esta manhã aos treinos, pelas 11.00, no centro de estágios do Olival.