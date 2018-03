Pub

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta quarta-feira as datas para os jogos das jornadas 29, 30 e 31, entre os quais o Benfica-FC Porto da 30.ª ronda, que vai disputar-se a 15 de abril, um domingo, às 18 horas, com transmissão na BTV. Um pouco depois, às 20.15, Belenenses e Sporting entram em campo no Restelo.

Uma semana antes, os encarnados visitam o V. Setúbal (dia 7, às 20.30), os dragões recebem o Desp. Aves (dia 8, 18.00) e os leões jogam em Alvalade diante do Paços de Ferreira (dia 8, às 20.15).

No que concerne à jornada 31, o Benfica visita o Estoril (dia 21, às 20.30), o Sporting recebe o Boavista (20.15) e o FC Porto terá o V. Setúbal como adversário no Dragão (dia 23, às 20.00).