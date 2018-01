Tottenham Hotspur's manager Andre Villas-Boas instructs his team during their Europa League soccer match against Anzhi Makhachkala at White Hart Lane in London December 12, 2013. REUTERS/Jed Leicester (BRITAIN - Tags: SPORT SOCCER) - GM1E9CD0E3601

O português André Villas-Boas tem grandes possibilidades de ser o treinador do Paris Saint-Germain na próxima temporada. Ao que o DN apurou, o técnico português, de 40 anos, mantém negociações avançadas com o líder incontestado da Liga francesa (tem nove pontos de vantagem sobre o Marselha, atual segundo classificado, e menos um jogo disputado), de tal forma que tem em mãos documentos relacionados com a planificação da próxima temporada desportiva. Villas-Boas está atualmente sem clube, depois de ter deixado em novembro o comando dos chineses do Shanghai SIPG.

A este interesse não será alheio o facto de Antero Henrique ser o diretor desportivo dos gauleses. Relembre-se que na temporada 2010-11 esta dupla ao serviço do FC Porto ganhou tudo em Portugal e na Europa. Mas para Villas-Boas entrar, Unai Emery terá de sair. O técnico espanhol do PSG ficou fortemente marcado pela eliminação em Barcelona na última época e pela perda do campeonato para o Mónaco de Leonardo Jardim.

O contrato de Emery expira em junho deste ano, mas tem rumorejado o facto de o treinador ter uma cláusula no contrato que prevê a renovação automática por mais uma época caso o PSG atinja as meias-finais da Liga dos Campeões. Mas mesmo que isso aconteça, o espanhol tem contra si, segundo se diz em França, não ter propriamente muita empatia com a grande estrela da companhia, o brasileiro Neymar.

Villas-Boas, a confirmar-se o "casamento" com o PSG, tem mais uma oportunidade na alta-roda do futebol, depois de passagens por Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG, ainda que só na Rússia tenha vencido o campeonato.