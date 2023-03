Inter Milão é o adversário do Benfica nos quartos-de-final

O Benfica vai medir forças com o Inter Milão nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça. Os encarnados vão jogar a primeira mão em casa. O treinador Roger Schmidt vai reagir ao sorteio a partir das 13.00, na conferência de lançamento do jogo deste sábado da 25.ª jornada da I Liga, com o V. Guimarães.

O Inter Milão, que foi o carrasco do FC Porto nos oitavos de final, ocupa atualmente a segunda posição na liga italiana, a 18 pontos do líder Nápoles. A equipa treinada por Simone Inzaghi tem como principais estrelas o argentino Lautaro Martínez, Edin Dzeko, Lukaku, Nicolò Barella, entre outros. Sendo um adversário complicado, teoricamente o Benfica acabou por ter alguma sorte no sorteio, evitando tubarões como o Real Madrid, Manchester City e até o Nápoles.

No caso de conseguir eliminar o Inter, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre os igualmente italianos de AC Milan e Nápoles, com a primeira mão fora, em 9 ou 10 de maio, e segunda em Lisboa, em 16 ou 17 de maio. Ou seja, para chegar à final, marcada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia, a formação comandada pelo alemão Roger Schmidt 'só' precisa, assim, de derrotar equipas da Serie A, a começar pelos 'nerazzurri'.

Benfica e Inter Milão só se cruzaram três vezes nas provas europeias. A primeira aconteceu na final da Taça dos Campeões Europeus de 1965, que os italianos venceram por 1-0. Mais recentemente, em 2004, defrontaram-se na Taça UEFA. Na Luz registou-se um empate sem golos e em Milao o Inter venceu por 4-3.

JOGOS DOS QUARTOS DE FINAL

BENFICA-Inter Milão

Real Madrid-Chelsea

Manchester City-B. Munique

AC Milan-Nápoles

O clube da Luz, para chegar aos quartos-de-final, terminou a fase de grupos da Champions no primeiro lugar, à frente do PSG. E nos oitavos-de-final eliminou o Club Brugge, da Bélgica, com duas vitórias - 0-2 fora e 5-1 na Luz.

O Benfica já bateu o seu recorde de receitas em prémios da UEFA com a participação esta época na Liga dos Campeões. O apuramento para os quartos rendeu mais 10,6 milhões de euros, o que significa que, esta temporada, os encarnados garantiram até agora 71,6 milhões na prova onde continuam sem derrotas.

A primeira mão dos quartos-de-final está agendada para 11/12 de abril e a segunda para 18/19 do mesmo mês, sendo que, no sorteio, ficam já definidos o emparelhamento das meias-finais, bem como a equipa que atuará como anfitriã na final, marcada para o dia 10 de junho, no Olímpico Atatürk, em Istambul.

Vice.presidente do Inter elogia Benfica

O vice-presidente do Inter Milão classificou esta sexta-feira o Benfica como "uma equipa com muita qualidade", e anteviu um "clima quente" na Luz no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"O Benfica tem muita qualidade, não é um adversário fácil, vamos encontrar um clima quente no jogo em Lisboa, mas isso faz parte do futebol e temos de estar preparados", afirmou o argentino Javier Zanetti, após o sorteio da Liga dos Campeões, realizado em Nyon, na Suíça.

O ex-futebolista internacional argentino e atual vice-presidente do clube italiano referiu que o Benfica, que nunca ultrapassou os quartos de final na era 'Champions' (desde 1992/93), "tem jogadores de grande qualidade", destacando o compatriota Otamendi que disse conhecer "muito bem".

Zanetti admitiu que o Inter Milão, que nos 'oitavos' afastou o FC Porto, espera chegar às meias-finais e elegeu o Real Madrid, o Manchester City e o Bayern Munique como favoritos à vitória na competição.