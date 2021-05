Inter Milão é campeão de Itália e Ajax vence 35.º título na Holanda

O Inter Milão assegurou este domingo a conquista do seu 19.º título de campeão italiano, a quatro jornadas do fim, pois beneficiou do empate 1-1 da Atalanta na visita ao Sassuolo, em encontro da 34.ª jornada.

Um dia depois do triunfo em casa do lanterna vermelha Crotone por 2-0, o Inter acabou a festejar no sofá, terminando com um jejum que durava desde 2009/10, quando chegou ao penta sob o comando do treinador português José Mourinho, também campeão na época 08-09.

A formação nerazzurri passou a somar mais 13 pontos do que Atalanta e AC Milan, quando estão 12 por disputar. O Inter isolou-se no segundo lugar do ranking de vencedores de sempre da Serie A, deixando para trás o rival AC Milan, com 18 scudettos. A liderança é da Juventus, com 36, que viu agora quebrada uma série de nove títulos consecutivos.

Holanda: Ajax campeão pela 35.ª vez

Já na Holanda, o Ajax conquistou o 35.º título holandês da sua história, o segundo consecutivo, depois de golear em casa o Emmen, antepenúltimo classificado, por 4-0, na 31.ª jornada do campeonato.

A equipa de Amesterdão necessitava apenas do empate para assegurar o título, mas acabou por golear, com golos de Timbre (10 minutos), Haller (61'), Rensch (66') e Klaassen (74').

Com este resultado, o Ajax passou a somar 79 pontos no topo da liga holandesa, já não pode ser apanhado pelo PSV Eindhoven, segundo classificado, que tem 64 e menos um jogo.

Este foi o segundo título consecutivo do Ajax, depois do troféu conquistado em 2018-19, pois em 2019-20 não houve campeão holandês devido à pandemia da covid-19.