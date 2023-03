Iniciados do FC Cortegaça rapam o cabelo em solidariedade com colega doente

Um gesto louvável. Os miúdos que compõem a equipa de iniciados do FC Cortegaça decidiram rapar o cabelo por solidariedade com um colega que está doente. A mensagem colocado nas redes sociais tornou-se imediatamente viral com centenas de mensagens de apoio a elogiar a iniciativa.

"Para grandes desafios, grandes equipas! Ontem viveu-se um excelente gesto de solidariedade e união entre os jogadores dos iniciados A do FC Cortegaça. Um atleta ultrapassa um momento menos positivo na sua vida, mas a equipa respondeu de uma forma impressionante. Todos os jogadores decidiram rapar o cabelo. Rápidas melhoras craque", podia ler-se na publicação colocada pelo clube na rede social Facebook.

"Não gosto de futebol, mas como mãe de dois rapazes às vezes lá tenho de assistir... Ao longo destes anos aprendi que o futebol é muito mais que um jogo ou resultado. É uma grande lição de vida!", escreveu uma mãe.