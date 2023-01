Ingleses atacam forte em Portugal. Horas decisivas para Enzo, Porro e Vitinha

Os clubes ingleses estão a fazer uma última investida no final de mercado em Portugal para levarem três dos melhores jogadores da I Liga: o benfiquista Enzo Fernández, o sportinguista Pedro Porro e o bracarense Vitinha.

O Chelsea tenta tudo para garantir o 16.º reforço desta temporada e para isso os seus dirigentes estão dispostos a (quase) tudo para convencer o Benfica a libertar o médio argentino Enzo Fernández. Dinheiro não é problema para aquelas bandas, pelo que o clube londrino aceita mesmo pagar os 120 milhões de euros que constam da cláusula de rescisão do campeão do mundo, mas de forma faseada e não a pronto, conforme exige a direção liderada por Rui Costa.

Aguarda-se a qualquer momento fumo branco sobre esta ofensiva londrina na Luz, apesar de a imprensa inglesa garantir que o negócio estava bem encaminhado. Certo é que Enzo Fernández fez ontem de manhã trabalho de ginásio e não seguiu com a equipa para o norte de Portugal, onde esta noite (21.15 horas) defronta o Arouca, em partida da 18.ª jornada da I Liga. Na antevisão da partida, o treinador Roger Schmidt admitiu estar "preparado para tudo" nestas últimas horas de mercado, lembrando que o Benfica "não está no lugar do condutor", pois "o jogador tem uma cláusula no contrato, pelo que se o jogador quiser e o clube pagar, não é possível impedir" a transferência.

O técnico alemão continua a demonstrar ter muita paciência em relação a um futebolista que tem sido importante ao longo da época. Aliás, a confirmar-se a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea por 120 milhões de euros, o médio argentino irá bater o recorde de transferências da Premier League, na posse do Manchester City, que em 2021 pagou 114 milhões de euros ao Aston Villa para ter Jack Grealish. Aliás, além do extremo inglês apenas dois jogadores custaram mais de 100 milhões de euros a clubes ingleses: Romelu Lukaku (111 milhões em 2021) pelo Chelsea e Paul Pogba (101) pelo Manchester United.

Se Enzo for contratado, o Chelsea atingirá a impressionante marca dos 610,49 milhões de euros investidos em novos jogadores durante esta época, sendo que mais de metade gasto só na janela de inverno: 328,5 milhões de euros. Refira-se que o segundo clube que mais investiu nas duas janelas de transferências de 2022/23 foi o Manchester United com... 240,32 milhões de euros.

Pedro Porro num impasse

No outro lado da Segunda Circular, o espanhol Pedro Porro viu ficar bloqueada a transferência dada como certa para o Tottenham. O impasse surgiu porque a SAD do Sporting terá feito exigências quanto à forma de pagamento dos 45 milhões de euros, que constam da cláusula de rescisão do defesa-direito.

Porro, que após a final da Taça da Liga, em Leiria, se despediu dos adeptos sportinguistas terá de aguardar as últimas horas do mercado de inverno para saber se, afinal, irá mesmo viajar para Inglaterra. Certo é que o jogador não se treinou ontem na Academia, em Alcochete, o que, de acordo com os leões, foi devidamente autorizado. Refira-se que surgiram informações relativas a um interesse de última hora do Manchester City em fazer regressar Pedro Porro, algo que ainda não foi confirmado até ao fecho desta edição.

Southampton ataca Vitinha

Quem parece estar na porta de saída de Braga é o avançado Vitinha Oliveira, de 22 anos. De acordo com notícias publicadas pela imprensa inglesa, o Southampton, último classificado da Premier League, prepara-se para bater a cláusula de rescisão do jogador, que está fixada nos 30 milhões de euros.

O internacional sub-21 português, que esta época contabiliza 13 golos e cinco assistências pelos bracarenses, é considerado pelos responsáveis do Southampton como jogador que pode tornar-se importante para o clube evitar a descida ao Championship. Afinal, os Saints contabilizam apenas 17 golos em 20 jogos da Premier League e precisam desesperadamente de mais poder de fogo no ataque.

Refira-se que Vitinha tem sido bastante cobiçado durante este mercado de inverno, sendo que o presidente dos minhotos, António Salvador, terá inclusive rejeitado propostas no valor de 20 milhões de euros, lembrando aos interessados que o avançado tem contrato até 2027, pelo que só o deixará sair pelos 30 milhões que constam no contrato.

Pizzi em Braga, Luan no Porto

No que diz respeito a contratações, o principal destaque vai para o o Sp. Braga, que anunciou a contratação de Pizzi, que rescindiu com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou um contrato válido até final da época 2023/24.

Por sua vez, o FC Porto apresentou o avançado brasileiro Luan Brito, de 20 anos, que chega ao Dragão emprestado pelo Fluminense durante 18 meses, período após o qual os portistas têm uma opção de compra que ronda os 4,5 milhões de euros. Para já, vai começar pela equipa B.

Finalmente, o Sporting prepara-se para anunciar nas próximas horas o defesa costa-marfinense Ousmane Diomandé, de 19 anos, que tem esta época representava o Mafra, por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland, que vai receber 7,5 milhões de euros, estando previstos mais 5 milhões por objetivos.

carlos.nogueira@dn.pt