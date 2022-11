Inglaterra vence Gales e marca encontro com o Senegal nos oitavos

A Inglaterra apurou-se esta terça-feira para os oitavos de final do Mundial, ao bater o País de Gales por 3-0.

Na terceira jornada do Grupo B, as quatro seleções partiram com hipóteses, com os ingleses a conseguirem o primeiro lugar, ao vencerem os vizinhos galeses com golos de Marcus Rashford, aos 50' e 68 minutos, e Phil Foden, aos 51'.

Nos oitavos-final, a Inglaterra vai defrontar o Senegal, no domingo.

