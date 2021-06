Inglaterra elimina Alemanha e avança para os quartos de final

A Inglaterra, que tem como melhor registo dois terceiros lugares, qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Euro2020 em futebol, ao vencer a tricampeã Alemanha por 2-0, no Estádio de Wembley, em Londres.

Raheem Sterling, aos 75 minutos, e Harry Kane, aos 86, apontaram os tentos da formação inglesa, que 'vingou' o desaire nas meias-finais de 1996, no mesmo palco, então num desempate por penáltis em que só o atual selecionador Gareth Southgate falhou.

⏰ RESULT ⏰



Sterling & Kane net as England reach the quarter-finals

Germany lose in the round of 16 at a major tournament for the first time.



Fair result at Wembley Stadium?#EURO2020 - UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O defesa inglês Harry Maguire foi eleito pela UEFA como o melhor jogador em campo.

Leader



Harry Maguire = Star of the Match



Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/kmNMg5ur2b - UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Nos quartos de final, a Inglaterra vai medir forças com o vencedor do embate de hoje entre Suécia e Ucrânia, num encontro marcado para sábado, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.