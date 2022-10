"Inaceitável". Ten Hag revela que Ronaldo recusou entrar no jogo com o Tottenham

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, falou esta sexta-feira pela primeira vez sobre a polémica com Cristiano Ronaldo, e confirmou que o avançado português se recusou a entrar nos minutos finais do jogo com o Tottenham, que culminou com CR7 a sair do relvado e a dirigir-se mais cedo para os balneários.

"Sim, é verdade, o Cristiano Ronaldo recusou entrar diante do Tottenham, por isso tinha de haver consequências. É importante para a atitude e mentalidade do grupo", revelou o técnico neerlandês, no lançamento do jogo de amanhã com o Chelsea, do qual Ronaldo foi afastado por motivos disciplinares.

Ten Haag confirmou ainda que teve na quinta-feira uma conversa em privado com o jogador, mas não revelou pormenores: "Isso fica entre mim e o Ronaldo. O comunicado emitido pelo clube é claro. Mas ele continua a ser um jogador importante para a equipa."

O técnico neerlandês recordou que esta não foi a primeira vez que Ronaldo, sem autorização, decidiu abandonar o relvado por sua livre iniciativa, lembrando um jogo da pré-temporada, diante do Rayo Vallecano, quando inclusivamente abandonou o estádio. "Logo nessa altura disse-lhe que aquele comportamento era inaceitável. Agora aconteceu uma segunda vez, e tinha de haver consequências", referiu. As consequências passam pelo afastamento do jogo de amanhã com o Chelsea e por treinar sozinho à parte dos companheiros, algo que já aconteceu esta sexta-feira.

"Durante este afastamento ele terá tempo para refletir. E todos os outros também. Eu sou o treinador, sou responsável pelo ambiente e tenho de fixar limites e objetivos. Nesta equipa tempos valores e eu tenho de os controlar. Quando se vive e joga junto, numa modalidade coletiva, existem responsabilidades. Vamos sentir a falta dele amanhã. É pena pelo grupo, mas é importante para a mentalidade do grupo. Agora temos de focar-nos no Chelsea, que é o mais importante", acrescentou Ten Hag.

Cristiano Ronaldo chegou esta sexta-feira pelas 8h30 ao centro de treinos de Carrington, depois de ter sido afastado pelo treinador do Manchester United e de ter emitido um comunicado em que dizia que iria continuar a trabalhar e a apoiar os colegas de equipa. O jogador treinou sozinho com os preparadores físicos, embora informações iniciais indicassem que iria treinar com os sub-21.

CR7 foi afastado do encontro com o Chelsea, depois de ter abandonado o relvado antes do fim do jogo com o Totttenham, em que não foi opção do treinador Erik ten Hag. "Cristiano Ronaldo não fará parte do plantel do Manchester United para o encontro com o Chelsea, da Premier League. O resto do plantel está totalmente focado na preparação para esse encontro", anunciaram na quinta-feira os 'red devils'.

Mais tarde, numa nota publicada nas redes sociais, Ronaldo não pediu desculpa pelo incidente, mas justificou a sua atitude com o "calor do momento". "Agora, sinto que tenho de continuar a trabalhar muito em Carrington [o centro de treinos do clube em Manchester], apoiar os meus colegas de equipa e estar pronto para tudo, seja em que jogo for", acrescentou.