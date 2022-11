Imperdível. O segredo da vitória dos sauditas sobre a Argentina esteve nesta palestra

A Arábia Saudita causou uma das maiores surpresas deste Mundial, ao bater a Argentina, por 2-1. E a ver pela palestra do selecionador Hervé Renard ao intervalo, se calhar foram mesmo as suas palavras que fizeram despertar os jogadores sauditas.

O selecionador saudita Hervé Renard (e o tradutor) deu uma palestra arrepiante no intervalo do Argentina - Arábia Saudita. pic.twitter.com/daQmJipkaV - B24 (@B24PT) November 24, 2022

O vídeo da palestra de Hervé Renard já se tornou viral nas redes sociais, com muitos a considerarem que o discurso do técnico motivou uma espécie de revolta nos jogadores e esteve na base do triunfo sobre a Argentina. Até porque os dois golos sauditas surgiram logo após o intervalo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O que estamos a fazer? Isto é maneira de pressionar? O que é que vocês querem, são fãs e querem tirar uma foto com o Messi? Têm que pressioná-lo quando ele está com a bola, não podem ficar todos quietos, a olhar. Se quiserem puxem dos telefones e tirem uma fotografia. Temos que dar tudo neste Mundial", atirou Renard, em inglês, e com tradução em simultâneo.