Hóquei em patins. Sporting vence dérbi e reedita final da Liga Europeia com FC Porto

O Sporting venceu este sábado o Benfica, na meia-final da Liga Europeia de hóquei em patins, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 3-3, no fim do tempo regulamentar, e 5-5, após prolongamento.

Alessandro Verona marcou as duas grandes penalidades 'leoninas', enquanto Carlos Nicolia converteu a única 'encarnada', após sete séries de 'disparos' no desempate.

Os 'leões', vencedores da última edição disputada, em 2018/19, frente aos 'dragões', por 5-2, em Lisboa, vão disputar a quarta final da principal competição europeia de clubes, diante do FC Porto, que chegou pela 15.ª vez ao encontro decisivo, a terceira consecutiva, ao bater a Oliveirense, por 6-4.

O Sporting detém dois títulos, conquistados em 2018/19 e 1976/77, enquanto o FC Porto venceu a prova em 1989/90 e 1985/86

A final está marcada para domingo, às 17:30, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.