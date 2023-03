Honda contesta penalização de Marc Márquez após acidente com Miguel Oliveira

A Honda anunciou esta quarta-feira que vai contestar a penalização atribuída ao piloto espanhol Marc Márquez após o acidente que afetou o português Miguel Oliveira (Aprilia) no Grande Prémio de Portugal de MotoGP de domingo.

Em comunicado, a equipa oficial do construtor nipónico no Mundial de velocidade considera que a clarificação emitida pelo painel de comissários na terça-feira, dizendo que a penalização terá de ser cumprida na próxima ronda em que Márquez participar e não especificamente na próxima prova, o GP da Argentina, é "uma alteração de critério".

Isto porque o comunicado inicial dos comissários, emitido domingo, indicava que Márquez seria admoestado com uma dupla volta longa no GP da Argentina.

No entanto, o piloto catalão vai falhar essa ronda devido à lesão contraída no acidente com Miguel Oliveira, pelo que a equipa japonesa acreditava que a pena ficaria sem efeito.

Mas, na terça-feira, o painel de comissários esclareceu que a dupla volta longa terá de ser cumprida na próxima ronda em que Márquez participar.

"Esta modificação foi emitida pela FIM [Federação Internacional de Motociclismo] dois dias depois de a sanção inicial ser final e definitiva, o que vai contra os regulamentos da FIM e da MotoGP", considera a equipa.

Por essa razão, a equipa vai "usar todos os meios ao seu dispor para recorrer" de forma a "defender os seus direitos e legítimos interesses", que considera "violados pela última resolução".

Nesse sentido, a Honda garante já ter dado entrada com um recurso no órgão competente.

Miguel Oliveira também vai falhar o GP da Argentina devido à contusão e lesão nos tendões da perna direita provocadas pelo embate da mota de Marc Márquez na terceira volta do GP de Portugal, quando era segundo classificado.