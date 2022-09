Homem invade court e pega fogo a um braço na Laver Cup

A sessão de abertura da Laver Cup deste ano, em Londres, foi ofuscada quando um manifestante ateou fogo no próprio braço durante a partida entre Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman.

Tsitsipas fechou o primeiro set por 6 a 2 e durante a troca de campo na O2 Arena, um espectador invadiu o court de ténis e incendiou o próprio braço.

Um ativista climático invadiu a quadra da @LaverCup de Tênis em Londres e ateou fogo em si mesmo!! pic.twitter.com/TGQ0cXKUeG - Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) September 23, 2022

O manifestante estava a usar uma camisola onde era possível ler "End UK Private Jets" ("fim dos jatos privados do Reino Unido", em português) e foi rapidamente levado para fora do court depois de apagarem com água o braço em chamas, noticia o The Guardian.

Após um breve atraso, a partida, a segunda do primeiro dia, pôde ser retomada.

Recorde-se que esta sexta-feira, nesta Laver Cup que opõe uma equipa europeia a outra do resto do mundo, o suíço Roger Federer despede-se do ténis num jogo de pares ao lado de Rafa Nadal.