Históricos que já viveram melhores dias no caminho de águias e leões

Lautaro Martínez e Di María, campeões do Mundo pela Argentina, são duas das maiores estrelas do Inter Milão e Juventus, respetivamente.

Dois históricos italianos no caminho de Benfica e Sporting, respetivamente nos quartos-de-final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, mas que apesar dos orçamentos muito superiores, não vivem o melhor momento, o que faz os dois clubes portugueses sonharem com uma passagem às meias-finais de ambas as competições.

Na Champions, o Benfica vai medir forças com o Inter Milão, carrasco do FC Porto na prova. O clube da Luz joga a primeira mão em casa frente à equipa de Simone Inzaghi (a 11 de abril), atual segunda classificada da liga italiana (mas a 18 pontos do líder Nápoles) cujo maior perigo reside no ataque, com jogadores como Lautaro Martínez, Dzeko e Lukaku.

Um sorteio que de alguma forma acabou por ser feliz para a equipa de Roger Schmidt, pois evitou tubarões como Real Madrid, Bayern Munique e Chelsea já nesta eliminatória e no caminho até à final, pois no emparelhamento de jogos das meias-finais, caso ultrapassem o Inter, as águias vão defrontar o vencedor do jogo entre o AC Milan e o Nápoles.

"Vamos jogar contra uma grande equipa. O Inter tem muita qualidade individual e experiência. Temos de estar ao melhor nível. Acreditamos no nosso futebol e temos chances de estar nas meias-finais", avaliou esta sexta-feira Roger Schmidt, no lançamento do jogo de hoje na Luz frente ao V. Guimarães (18.00, BTV), da 25.ª jornada da I Liga.

O técnico do Inter também espera uma eliminatória complicada. "Serão dois belos jogos, com um grande ambiente e uma tensão ao nível a competição. O Benfica é uma equipa forte e com muita tradição, que venceu o seu grupo a jogar muito bem. Mas queremos dar mais uma alegria aos nossos adeptos", analisou Inzaghi, que soma 10 derrotas em 37 jogos disputados esta época em todas as competições, e que orienta um Inter muito longe da equipa dominadora dos tempos de José Mourinho, que venceu uma Champions e dois campeonatos italianos entre 2008 e 2010.

Juve envolta em polémicas

Depois da memorável noite em Londres, com a eliminação do Arsenal nos penáltis, o Sporting terá pela frente a Juventus nos quartos da Liga Europa (primeira mão em Turim, a 13 de abril), equipa onde sobressaem nomes como Di María Vlahovic, Rabiot, Danilo e Milik.

Os italianos, treinados por Massimiliano Allegri, vivem um momento muito conturbado, pois viram no início do ano a Federação italiana retirar-lhes 15 pontos por fraudes fiscais relacionadas com irregularidades em transferências. E ainda podem ser mais 20!

Assim se explica o atual modesto sétimo lugar no campeonato italiano, caso contrário, sem esta penalização, estariam no segundo posto... em substituição do Inter Milão. A Juventus entrou na Liga Europa depois de ter caído na fase de grupos da Champions, onde sofreu duas derrotas do Benfica (1-2 em Turim e 4-3 na Luz).

No meio desta polémica, contudo, a equipa de Turim vê a Liga Europa (em caso de vitória) como única possibilidade de chegar à Champions da próxima época, pois dificilmente atingirão os lugares de acesso à Liga dos Campeões com os pontos já retirados.

"Mais um sorteio em que nos saiu uma equipa muito experimentada nas provas europeias, muito mais do que nós nos últimos anos. Têm uma equipa excelente, mas isso não inibe que possamos ter as nossas possibilidades", reagiu o diretor desportivo Hugo Viana em declarações à Sporting TV.

Gianluca Pessotto, diretor desportivo da Juventus, deixou elogios aos leões, lembrando a exibição contra o Arsenal. "Os quartos de final vão ser difíceis. O Sporting é forte e provou-o contra o Arsenal, uma das equipas favoritas. Eles também não estiveram bem na fase de grupos da Champions e vão querer passar tal como nós. No entanto, somos a Juventus e acredito que nenhuma equipa fique feliz por jogar conta nós", referiu.

Depois de ter dominado o futebol italiano durante uma década (nove títulos de campeão consecutivos entre 2011 e 2020), a Juve viu nos últimos anos os dois clubes de Milão retirarem-lhe protagonismo.

Caso os leões atinjam as meias-finais da competição, terão como adversário o vencedor do jogo entre o Manchester United e o papa taças Sevilha.

Benfica e Sporting já defrontaram estes mesmos adversários anteriormente. As águias perderam a final da Taça dos Campeões Europeus em 1965 frente aos nerazzurri por 1-0. E mais recentemente, em 2004, cruzaram-se na Taça UEFA - na Luz registou-se um empate sem golos e em Milão o Inter venceu por 4-3. Já os leões mediram forças com a Juve na fase de grupos da Champions em 2017-18 - os italianos ganharam em Turim por 2-1 e empataram sem golos em Alvalade.

