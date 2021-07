Histórico. Neemias Queta é o primeiro português a chegar à NBA

O poste Neemias Queta, de 22 anos, foi na madrugada desta sexta-feira eleito na 39.ª posição do draft'da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), pelos Sacramento Kings, podendo tornar-se em 2021/22 o primeiro português a jogar na competição. O jogador natural do Barreiro tornou-se assim no primeiro português a chegar à mais mediática e espectacular liga de basquetebol do mundo.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Quetão, como é conhecido Neemias Queta Barbosa, vivia há muito o sonho americano. Com 22 anos e 2,11 metros, mãos grandes e braços longos, foi para os EUA com uma bolsa universitária em 2018. Fez pela vida no campeonato universitário, sempre com a NBA no horizonte. Em 2019 abriu o coração ao DN e confessou que, para ele, "um desarme é das melhores coisas que se pode fazer" e que "gostava de ser um jogador com grande potencial na NBA e chegar ao hall of fame". Esta madrugada pôde finalmente começar a realizar esse sonho.