Hospital atualiza estado clínico e Pelé garante: "Estou forte, com muita esperança"

A equipa médica que acompanha Pelé revelou no último boletim clínico, divulgado este sábado à noite, que o antigo jogador "segue em tratamento e o estado de saúde continua estável".

Os médicos afirmam que Edson Arantes do Nascimento tem dado "boa resposta também aos cuidados na infeção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas".

Pelé, de 82 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo na última terça-feira para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, detetado em setembro de 2021, mas acabou por sofrer uma infeção respiratória, "tratada com antibióticos", explicou a equipa médica, adiantando que o seu estado geral está a melhorar.

Num comentário à informação do hospital, o antigo jogador, que está num quarto comum, deixou o seguinte comentário nas redes sociais: "Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido".

Vários meios de comunicação brasileiros especularam que o estado de saúde do tricampeão mundial piorou, apesar de os filhos de Pelé terem garantido nos últimos dias que a situação do pai não é grave.

De resto, na sua conta na rede social Instagram, Pelé dizia, na quinta-feira, que se tratava de uma "visita mensal, de rotina" e agradecia a todos os que o têm apoiado e os votos de melhoras.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar de perto a sua evolução.