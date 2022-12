Hat-trick de Paulinho abriu caminho para duelo com o Sp. Braga nos 'quartos'

Num Estádio José Alvalade sem público, devido ao mau tempo, o avançado Paulinho fez três golos, no primeiro minuto e aos 15 e 31, com Porro, aos 73, e um autogolo de Miguel Silva, aos 86, a fixarem o resultado final, de nada valendo o triunfo do Rio Ave frente ao Farense (2-1) no outro jogo da 'poule', com tentos de Aziz, aos 30 e 73, este de penálti, com Muscat, aos 62, a apontar o golo dos algarvios.

Com este resultado, o Sporting, que venceu as duas últimas edições da Taça da Liga, ganhou o grupo com um pleno de nove pontos, mais três do que o Rio Ave, e já sabe que nos quartos de final vai enfrentar o Sporting de Braga, equipa que venceu o Grupo D.

☑ RESUMO

Allianz Cup (Fase 1 - Jornada 3) | Sporting 5-0 Marítimo#AllianzCup #SCPCSM https://t.co/3DiXDjFzDs pic.twitter.com/I87SYREaNQ - VSPORTS (@vsports_pt) December 13, 2022