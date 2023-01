Hat-trick de Haaland garante vitória do Man. City frente ao Wolverhampton

Um hat-trick de Erling Haaland, que soma 25 golos em 19 jogos na Premier League, garantiu este domingo o triunfo por 3-0 do campeão Manchester City na receção ao Wolverhampton, na 21.ª jornada.

O triunfo mantém a equipa orientada por Pep Guardiola, que deixou os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva no banco de suplentes, na segunda posição, a dois pontos do líder, o Arsenal, que tem menos dois jogos e defronta ainda esta tarde o Manchester United.

O Wolverhampton entrou no relvado do estádio Ethiad com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes e Rúben Neves no onze, e ao intervalo o treinador Julen Lopetegui chamou João Moutinho e, mais tarde, Daniel Podence.

O avançado norueguês Haaland, que lidera destacado a lista de melhores marcadores da Premier league, com mais 10 golos do que o inglês Harry Kane (Tottenham), abriu o ativo aos 40 minutos, após um cruzamento do belga Kevin De Bruyne.

Nove minutos depois, Haaland ampliou a vantagem ao converter

um penálti cometido por Rúben Neves, capitão dos Wolves, e depois (54') aproveitou da melhor forma um erro de José Sá para fazer o 3-0.

Com o triunfo assegurado e a uma semana do jogo com o Arsenal para a Taça de Inglaterra, Guardiola trocou Haaland pelo argentino Julian Alvarez, aos 61 minutos, e aos 70' chamou Bernardo Silva para o lugar de De Bruyne.

O jogo marcou a estreia do internacional espanhol Pablo Sarabia, que na época passada alinhou por empréstimo no Sporting, com a camisola do Wolverhampton, equipa que, com esta derrota, continua na 17.ª posição, com 17 pontos, apenas mais dois do que o Southampton, que é último.