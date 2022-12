Hassan Nader, antigo ponta-de-lança do Farense e do Benfica, costuma dizer que é o marroquino mais português do mundo. Por isso, quando ontem o contactámos, para falarmos do grande jogo que se aproxima entre as duas seleções, a contar para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo, quase pareceu levar a mal quando lhe perguntámos se tem acompanhado os jogos de Portugal no torneio. "Claro que tenho visto... Portugal é o meu segundo país, vejo todos os jogos da seleção, assisto a jogos do campeonato português e todos os dias leio jornais portugueses. Por isso, obviamente que vi todos os jogos de Portugal no Mundial", começa por referir o antigo futebolista.

Atualmente a viver em Casablanca, a maior cidade de Marrocos, confessa que os compatriotas ainda não caíram em si, após os "Leões do Atlas" terem eliminado Espanha nos oitavos-de-final. "O dia e a noite de terça-feira foi de enorme festa. Eu próprio chorei, nunca na vida esperava que isto acontecesse... foi uma emoção muito forte Marrocos conseguir eliminar uma seleção tão poderosa como a Espanha. Acabou aquela história de que os favoritos são Brasil, Argentina, Alemanha, França e que os africanos e os árabes não conseguem chegar longe no Mundial", diz. E tem mesmo a convicção de que o melhor ainda está para vir. "Marrocos pode chegar à final e não digo isso agora, já o dizia antes do Mundial, quando dei algumas entrevistas", sublinha.