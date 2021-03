Um regresso de um bicampeão, muitas trocas entre equipas, um estreante com apelido famoso, uma marca histórica, Portugal de novo no mapa e o favorito Lewis Hamilton à procura de novos recordes. A temporada de Fórmula 1 arranca hoje no Bahrein com a primeira sessão de treinos livres (a prova é no domingo). Será a primeira de 23 corridas (nunca antes houve tantas), com a época a terminar a 12 de dezembro, em Abu Dhabi.

Lewis Hamilton e a Mercedes partem como favoritos, embora os testes de pré-temporada tenham mostrado que a Red Bull e Max Verstappen têm uma palavra a dizer. O piloto holandês foi o mais rápido nos testes no circuito de Sakhir, mas logo na altura recusou euforias, afirmando que a Red Bull não era favorita, e que esse papel cabia à Mercedes, apesar dos problemas técnicos sentidos pela marca germânica (falta de estabilidade da traseira do W12 e defeitos na caixa), vencedora dos últimos sete títulos mundiais.