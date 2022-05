Haaland, o primeiro grande negócio do verão. City vai pagar 75 milhões de euros

Menos de uma semana depois de mais uma desilusão na Liga dos Campeões, o Manchester City prepara-se para o primeiro grande golpe no mercado de transferências. O objetivo é o homem do momento, o avançado norueguês Erling Haaland, que já informou o Borussia Dortmund que vai deixar o clube no final da época. Ao mesmo tempo, Ferran Soriano, CEO dos citizens, informou o seu homólogo do emblema alemão, Hans-Joachim Watzke, que irá pagar 75 milhões de euros, que é a cláusula de rescisão do futebolista de 21 anos.

De acordo com a notícia da Sky Sports, da Alemanha, o Manchester City vai fazer o pagamento a pronto, numa prova de que os responsáveis do clube pretendem dar ainda mais condições para Pep Guardiola cumprir o sonho de conquistar a Champions, o troféu mais desejado pelo Abu Dhabi United Group, os milionários donos do clube onde jogam Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

O portal online The Athletic revela mesmo que Haaland já deu o sim ao Manchester City, razão pela qual o anúncio da transferência estará por horas. À espera do norueguês está um contrato válido por cinco temporadas, durante as quais vai auferir qualquer coisa como 584 mil euros por semana. Que é como quem diz cerca de 30 milhões de euros por temporada.

Erling Haaland tornou-se num autêntico fenómeno no futebol europeu no início da época de 2019-20, quando ao serviço do RB Salzburgo marcou 28 golos em apenas 22 jogos. Em janeiro de 2020 transferiu-se para o Borussia Dortmund por 20 milhões de euros. Foram duas épocas e meia onde confirmou todos os seus atributos: força, técnica, velocidade e jeito para marcar golos. Foram 85 remates certeiros em 88 jogos pelo clube alemão. O interesse dos clubes mais ricos, entre os quais o Real Madrid, tornou-se natural, mas ao que tudo indica será o Manchester City a ganhar a corrida pelo jogador, que será um grande trunfo para Guardiola tentar conquistar a primeira Champions para o clube.

Mbappé agita Madrid

A época ainda não terminou, mas o mercado já aquece e ontem surgiu a notícia de que Kylian Mbappé está em Madrid e até almoçou num restaurante perto do Estádio Santiago Bernabéu. Há muito que se sabe que o avançado francês é o grande objetivo do Real Madrid para a próxima época, numa transferência a custo zero, uma vez que está em final de contrato com o PSG.

Esta visita à capital espanhola surge numa altura em que se noticiava que, afinal, Mbappé já tinha acordo para renovar com os parisienses. Agora, voltam a surgir dúvidas sobre o futuro do internacional francês.

