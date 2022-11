Há oito anos foi assim. Recorde aqui o primeiro e único Portugal-Gana (com vídeo)

Asamoah Gyan marcou o golo do empate no Portugal - Gana de 2014.

Foi no Mundial do Brasil, em 2014, que Portugal e Gana se defrontaram pela primeira - e única - vez até agora. Nesse jogo, o resultado foi favorável à equipa das quinas, apesar de o golo da vitória, marcado por Cristiano Ronaldo, ter chegado já perto do fim do encontro.

No entanto, o triunfo foi insuficiente e ditou o adeus de Portugal (treinado por Paulo Bento) à competição, uma vez que era necessário um resultado com quatro golos de diferença para passar aos oitavos-de-final.

No Estádio Nacional Mané Garrincha, Portugal começou por beneficiar de um golo na própria baliza, de John Boye, aos 31 minutos, mas, nem mesmo estando no comando do marcador, soube aproveitar, permitindo que os africanos restabelecessem a igualdade, pelos 'pés' de Asamoah Gyan, aos 57.

O resultado só viria a ficar fechado quando Cristiano Ronaldo apontou o golo do triunfo, aos 80 minutos, mas já tarde para Portugal ir a tempo da goleada necessária.

Recorde aqui os melhores momentos desse duelo.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para esta quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, a partir das 19:00 (16:00 em Lisboa).

Depois de defrontar o Gana, Portugal mede forças com o Uruguai, na segunda-feira, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.