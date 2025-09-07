Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
No FC Porto desde 2021/22, Pepê é o brasileiro mais valioso da I Liga.
Desporto

Há cada vez menos brasileiros na elite do futebol português e Pepê é o único com carimbo da seleção

Jogadores ganham bem no Brasil e emigrar deixou de compensar financeiramente, segundo Valdo, um dos grandes futebolistas canarinhos a espalhar magia nos relvados nacionais. Em 2025/26 são apenas 97, quando em 2018/19 eram quase o dobro (173).
