Gyökeres para recuperar tendência dos avançados goleadores

Há cinco anos que o Sporting não tem como melhor marcador um ponta de lança. O último foi Bas Dost, em 2017-18. Desde então o papel de artilheiro tem sido sobretudo desempenhado por jogadores que atuam preferencialmente como médios, casos de Pedro Gonçalves e Bruno Fernandes. É esta a tendência que os leões querem quebrar com a contratação do avançado sueco Viktor Gyökeres.

O negócio está bem encaminhado e pode haver um desenlace feliz nos próximos dias. A SAD leonina quer satisfazer o pedido de Rúben Amorim, e mesmo com as contas no amarelo avançou com uma proposta de 20 milhões de euros para tentar convencer o Coventry, clube da II Liga inglesa onde atua o atacante nórdico. A confirmarem-se estes valores, Gyökeres passa a ser o jogador mais caro da história do Sporting.

A contratação mais cara dos leões até agora foi o avançado Paulinho, por quem a SAD leonina, a pedido expresso de Rúben Amorim, pagou 16 milhões de euros ao Sp. Braga no verão de 2020. O atacante português era visto como uma grande solução para o ataque, mas nunca correspondeu às expectativas, apesar da constante defesa feita pelo treinador.

Nas três temporadas em que está em Alvalade, Paulinho nunca chegou à barreira dos 20 golos. Na sua primeira época apontou 13, em 2021-22 foram 14 e na temporada que agora terminou ficou-se pelos 15. Números curtos para um ponta de lança que foi sempre visto pelos adeptos como uma espécie de patinho feio.

Sem grandes alternativas no ataque na era Rúben Amorim, foi sobretudo Pedro Gonçalves que se foi destacando como goleador, ele que é um médio de origem, sagrando-se o melhor marcador dos leões em duas épocas - em 2020-21 chegou aos 23 golos e nesta temporada aos 20. Pelo meio, foi o espanhol Sarabia que se mostrou. O extremo espanhol que esteve cedido pelo PSG em 2021-22 apontou nessa temporada 21 golos.

Gyökeres, 25 anos, é agora o eleito para acabar com esta tendência, um ponta de lança que à partida assegura um mínimo de 20 golos por época. Na temporada que findou, o sueco nascido em Estocolmo apresentou números de goleador - marcou 22 golos e fez 12 assistências pelo Coventry, 21 deles no exigente Championship. Ou seja, marcou mais do que a dupla leonina (Paulinho, 15, e Chermiti, 3).

"Só de treinar e jogar com ele... Algumas coisas que ele faz nos treinos e vemos nos jogos contra os melhores defesas da Liga... O poder dele é assustador. Percebe-se o porquê de marcar tantos golos", afirmou recentemente Ryan Howley, seu colega de equipa.

"Tem características difíceis de encontrar hoje em dia. É muito móvel, rápido, gosta de explorar as costas dos defesas. Nos últimos dois anos tem vindo a evoluir o jogo combinativo com os colegas e já joga mais como avançado móvel: tanto explora o espaço nas costas da defesa, como baixa para combinar com os colegas. É muito físico, alto e possante, consegue jogar bem com os dois pés e é perigoso no drible. Tem um remate de fora da área muito bom, com os dois pés, e é isso que o faz ser um jogador diferenciado", analisou João Gomes, antigo scout do Coventry, à Renascença.

A melhor marca de um jogador ao serviço do Sporting numa só época continua a pertencer a Mário Jardel, que na época 2001-2002 apontou 55 (!) golos em 42 jogos em todas as competições (só na I Liga foram 42), contribuindo de forma decisiva para o título conquistado pelos leões nessa temporada.

O terceiro sueco em Alvalade

Caso Sporting e Coventry cheguem a um entendimento (entre os leões e o jogador já existe acordo), Viktor Gyökeres passa a ser o terceiro sueco da história do clube de Alvalade. O primeiro foi Hans Eskilsson, em época 1988-89, contratado ao Hammarby. Marcou seis golos em 10 jogos (cinco contra o modesto Alhandra, na Taça de Portugal), e acabou por ficar só uma época, transferindo-se depois para o Sp. Braga.

O outro foi mais recente. O médio Pontus Farnerud foi contratado em 2006-07 ao Estrasburgo, de França, mas também não deixou saudades nas duas temporadas de leão ao peito, com 33 jogos realizados e um golo marcado.

Como curiosidade, a mulher do avançado sueco pretendido pelo Sporting, Amanda Nildén, também é jogadora de futebol profissional. E quando em 2018 Gyökeres se transferiu para o Brighton, de Inglaterra, Amanda também assinou pela equipa feminina do clube inglês. Entretanto mudou-se para a Juventus, de Itália, onde atua como defesa central. Será que com o namorado em Alvalade poderá a equipa feminina dos leões ganhar também um reforço?

