Gustavo Ribeiro nas meias-finais do Mundial de skateboarding

O olímpico português Gustavo Ribeiro apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do campeonato do Mundo de ​​​​​​​skateboarding, na vertente street, continuando em prova em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

O terceiro do ranking de qualificação olímpica ficou isento da qualificação e, entrando diretamente nos quartos de final, não deixou os créditos por mãos alheias com um ensaio, na segunda tentativa, de 70.03 pontos, seguindo para a próxima fase.

Segundo o selecionador, Paulo Ribeiro, esta prestação representa "missão cumprida" para o vencedor da Supercoroa da SLS de 2022.

"Amanhã [sábado, pelas 14:30 de Lisboa], o registo é em formato olímpico e hoje permitiu-nos perceber o que precisamos fazer diferente. Vamos alterar o plano de 'run' e tentar integrar manobras dentro do que o júri está a pontuar", explicou o técnico, citado em comunicado.

O único português ainda em prova, depois de um quinteto masculino e um quarteto feminino se ficar pelo 'open', quer "conquistar o ouro" e somar pontos no 'ranking', procurando agora "ajustar o plano" em relação a um parque pequeno e pontuações que "não valorizam muito" o seu estilo de skate, explicou o selecionador.

Este campeonato do Mundo reporta a 2022, por não se ter realizado como previsto no Brasil, no ano anterior, e é o evento de maior cotação para o ranking olímpico com vista a Paris2024.