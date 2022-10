"Gui" foi campeão após final louca

Guilherme Ribeiro é o novo campeão nacional de surf, festejando o seu primeiro título na Liga MEO Surf ao bater Vasco Ribeiro nos últimos segundos do Bom Petisco Peniche Pro. A final, ao estilo de "o vencedor leva tudo", decidiu-se quando o anterior campeão não conseguiu aterrar o aéreo que lhe valeria o triunfo. Em femininos, e sem a campeã Teresa Bonvalot, foi Maria Salgado, uma júnior de 15 anos, a vencer na praia do Pico da Mota, subindo ao segundo lugar do ranking.

Abrindo o dia nos quartos de final, "Gui" afastou Francisco Ordonhas e Afonso Antunes, enquanto Vasco superava Arran Strong e Miguel Blanco, este com uma onda pontuada a 9,50, a nota mais alta em Peniche. O campeão parecia imparável e começou por liderar a final, com 6,50 e 6,25 pontos (12,72), mas a 12 minutos do fim deu-se a reviravolta: com 7,25, para juntar aos 7,00 que já tinha, era Guilherme a avançar para o título, com 14,75. O seu rival ainda fez 7,90, mas nos últimos segundos não foi bem sucedido no aéreo que permititia recuperar os 0,35 pontos restantes.

"Estava a idealizar isto desde os Açores. Ganhei com os meus amigos e a família todos cá. É o melhor ano da minha vida. Entrei para a final a pensar que era o tudo ou nada. Queria ganhar a etapa e consegui. Não comecei bem, mas fui na garra e na raça, acabou por ser um super heat", disse o novo campeão nacional, o primeiro da Costa de Caparica desde 1998, o que o levou a terminar com um grito: "Isto é para a Costa!".

Resultados

Bom Petisco Peniche Pro

Final masculina

- Guilherme Ribeiro-Vasco Ribeiro 14,75-14,40

Final feminina

- Maria Salgado-Gabriela Dinis 14,50-11,75

Go Chill Expression: Érica Máximo

Go Chill Expression: Halley Batista

ÚLTIMOS CAMPEÕES

Feminino Masculino

2017 Carolina Mendes Vasco Ribeiro

2018 Camilla Kemp Miguel Blanco

2019 Yolanda Hopkins Miguel Blanco

2020 Teresa Bonvalot Frederico Morais

2021 Kika Veselko Vasco Ribeiro

2022 Teresa Bonvalot Guilherme Ribeiro