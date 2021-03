Guarda-redes do Varzim marca golo de baliza a baliza (Veja o vídeo)

Do outro mundo. Assim se pode classificar um dos golos com que o Varzim recebeu e venceu, este sábado, o Mafra, por 2-0, em partida da 25.ª jornada da II Liga.

Decorria o minuto 52 quando o guarda-redes Ricardo Nunes repôs a bola em jogo, fazendo a bola percorrer todo o campo até passar sobre o seu homólogo Carlos Henriques.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Curioso é que esta foi a segunda vez que Ricardo, de 38 anos, fez um golo deste género na sua carreira, pois a 26 de março de 2006, num pontapé desde a sua área marcou o golo da vitória (1-0) do Varzim diante do Moreirense, também em partida da II Liga e no mesmo estádio.

Quase 15 anos depois a história repetiu-se...