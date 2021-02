Guarda-redes de andebol do FC Porto sofre paragem cardiorrespiratória durante o treino

Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino desta terça-feira, informaram os dragões em comunicado.

"O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado", pode ler-se no site dos portistas.

O guarda-redes nascido em Cuba há 32 anos está no FC Porto desde 2011, é internacional português e já conquistou seis campeonatos, uma Taça de Portugal e três Supertaças de dragão ao peito.