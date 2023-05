GrImaldo vai jogar no Bayer Leverkusen

Grimaldo já terá realizado exames médicos para assinar pelo Bayer Leverkusen. Em final de contrato com o Benfica, o lateral esquerdo espanhol tem recusado renovar e pode assim estar de saída da Luz a custo zero. Segundo o jornalista italiano, Fabrizio Romano, Grimaldo chegou a acordo com o clube alemão, agora treinado pelo técnico espanhol Xabi Alonso, e vai assinar contrato até 2027.

O lateral de 27 anos prepara-se para deixar as águias ao fim de oito temporadas - chegou à Luz em 2016, proveniente do Barcelona - e mais de 300 jogos de águia ao peito.

Este ano, Grimaldo soma sete golos (um deles no sábado, abrindo a goleada de 5-1 ao Portimonense) e 13 assistências em 52 jogos pelo Benfica. Segundo alguma Imprensa, o jogador exigiu cinco milhões de euros limpos, por época, para renovar.