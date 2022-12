Grande Prémio da China de Fórmula 1 de 2023 cancelado devido à covid-19

O grande Prémio da China do próximo ano foi cancelado, anunciou esta sexta-feira a Fórmula 1.

Pelo quarto ano consecutivo, a prova não se vai realizar devido à pandemia de covid-19.

"A Fórmula 1 pode confirmar, após diálogo com o promotor e as autoridades relevantes, que o Grande Prémio da China de 2023 não acontecerá devido às dificuldades contínuas apresentadas pela situação da covid-19", refere em comunicado publicado no site oficial.

A última vez que a corrida foi disputada foi em 2019.

A China sofreu surtos em novembro em várias partes do país, contra os quais aplicou medidas de bloqueio altamente restritivas.

O descontentamento com as medidas levou a protestos no fim de semana passado em várias cidades do país.