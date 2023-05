Gonçalo Guedes vai ser operado e falha jogo do título

O Benfica anunciou esta quarta-feira que o avançado Gonçalo Guedes sofreu uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo durante o jogo de domingo com o Sporting, razão pela qual o internacional português vai falhar o jogo de sábado (18.00 horas) no Estádio da Luz com o Santa Clara, que pode coroar os encarnados como campeões nacionais.

De acordo com uma informação publicada no seu site oficial, o Benfica revela que Gonçalo Guedes "necessita de tratamento cirúrgico", que será realizado "nos próximos dias".

O avançado entrou aos 66 minutos para o lugar de Rafa Silva, tendo dez minutos depois ficado muito queixoso na sequência de um lance com Paulinho, mas continuou em campo.

Esta é a segunda vez que Gonçalo Guedes vai ser operado esta época, depois de a 10 de março ter sido submetido a uma cirurgia ao mesmo joelho devido a uma lesão com "afetação meniscal", tendo um mês depois voltado a estar à disposição do treinador Roger Schmidt.